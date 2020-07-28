Украинские селебретиз за 2019 год задекларировали около 766 млн гривен доходов

Больше всех заработала телеведущая - ее доход составил 261,6 млн гривен.

Украинские звезды эстрады, музыканты, шоумены, телеведущие и спортсмены за 2019 год задекларировали 766 млн гривен.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

"Большинство известных людей, занимающихся артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах", - говорится в сообщении.

Публичные лица задекларировали к уплате налога на доходы физлиц 56 млн гривен, из них почти 7 млн гривен военного сбора.

Отмечается, что топ-рекордсменами по декларированию доходов стали телевизионная ведущая (261,6 млн грн), футболист (24,5 млн грн), певец (15,3 млн грн).

Напомним, что в феврале 2020-го лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук задекларировал гонорар в розмере 12,9 млн гривен от швейцарской компании за 24 концерта в 2016-2017 годах.