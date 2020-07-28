В ФГИУ рассказали, когда продадут ОПЗ

В ФГИУ рассказали, когда продадут ОПЗ

В Фонде госимущества рассказали, когда состоится приватизация Одесского припортового завода. По словам замглавы ФГИ Тараса Елейко, аукцион по ОПЗ проведут в первой половине 2021 года, пишет Страна.юа.

"Сейчас идет подготовка Одесского припортового завода к приватизации. Там уже выбрана компания-советник, которая провела уже большую часть работы по оценке объекта и подготовке ОПЗ к приватизации. Советник – американская компания Pericles Global Advisory. Когда будут сняты ограничения на большую приватизацию, которые ввели на время карантина, мы надеемся, что мы сможем его выставить на продажу. Вряд ли до конца этого года, но в первой половине 2021 года – да", – заявил Т.Елейко.

МинПром


МинПром по материалам Страна.юа

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