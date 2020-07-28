У Кличко решили уплаченные паевые взносы с МАФов зачесть в будущие периоды

Сегодня на пленарном заседании Киевской городской рады депутаты приняли решение об уменьшении финансовой нагрузки на владельцев временных сооружений, поскольку на период карантина из-за распространения Covid-19 их хозяйственная деятельность была полностью приостановлена. Об этом говорится в решении Киеврады «О некоторых вопросах уплаты паевого участия (взноса) по договорам относительно паевого участия в содержании объектов благоустройства», которое поддержали 70 депутатов.

Соответствующее решение распространяется на владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, владельцев (пользователей) площадок общепита у стационарных заведений ресторанного хозяйства.