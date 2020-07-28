Ручным административным вмешательством производство электроэнергии перераспределяется в пользу ТЭЦ и ТЭС, - Герус

"Это перераспределение происходит не через конкурентную борьбу, а в пользу того, кто добился политического или административного решения".

Ручным административным вмешательством производство электроэнергии перераспределяется в пользу ТЭЦ и ТЭС, - Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

После того, как Министерство энергетики в апреле пересмотрело прогнозный энергобаланс на 2020 год, выработка дешевой электроэнергии НАЭК Энергоатом снизилась на 19%. В то же время дорогая выработка угольных электростанций возросла на 19%. Таким образом, ручным административным вмешательством производство электроэнергии перераспределяется в пользу ТЭЦ и ТЭС. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Украина имеет атомные энергоблоки, которые могут выдавать электроэнергию по самому низкому тарифу. Но если раньше доля Энергоатома в энергобалансе составляла 57%, то после пересмотра прогнозного энергобаланса в апреле она снизилась до 47%. При этом угольные электростанции раньше имели 30% в балансе, а сейчас их доля выросла до 38%. Это перераспределение происходит не путем конкурентной борьбы, а в пользу того, кто добился политического или административного решения. В результате выручка Энергоатома уменьшилась на 1 млрд грн», - сообщил Андрей Герус.

Также народный депутат отметил, что фактическое потребление электроэнергии в Украине на 8-9% превышает показатели, заложенные Министерством энергетики в апреле.

«Если проанализировать, кто производит электроэнергию сверх прогнозного баланса, то увидим, что в выигрыше опять ТЭС и ТЭЦ. 63% свыше прогнозного баланса производят именно они. Атомными электростанциями производится только 2,8% дополнительной электроэнергии», - заявил Герус.

Ранее Андрей Герус заявлял об информационном давлении, которое с сентября 2019 года оказывают на него олигархические группы.

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