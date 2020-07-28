Скандинавские банки планируют сократить 10% сотрудников

Скандинавские банки Danske Bank и Nordea планируют сократить сотрудников, которых ранее наняли, чтобы выполнить ужесточившиеся требования по противодействию отмыванию денег. Об этом пишет Bloomberg, передает Дело.

Скандинавские банки планируют сократить 10% сотрудников
Фото: investgazeta.ua

Предыстория

В марте прошлого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Кроме Swedbank, подозревают в отмывании более $234 млрд эстонский филиал Danske Bank. Из этой суммы свыше $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР.

Почему грядут сокращения

«После того, как вспыхнули скандалы с отмыванием денег, банки поспешили нанять людей, т.к. не могли развить новые технологии за одну ночь», — сообщил эксперт по финансовым преступлениям стокгольмской компании Tata Consultancy Services Ltd. Сужата Дасгупта.

По оценке Bloomberg Intelligence, расходы Danske Bank и Swedbank на борьбу с отмыванием денег выросли на 20%.

Противодействием финансовым преступлениям занимаются сейчас около 10% сотрудников Danske Bank.

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