Укргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибыли

Укргидроэнерго получило свыше 1 млрд грн прибыли

Государственное ЧАО "Укргидроэнерго" завершило первое полугодие 2020 года с чистой прибылью 1,35 млрд грн, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,19 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные финансовой отчетности за первое полугодие по стандартам МСФО, передает БизнесЦензор.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) "Укргидроэнерго" за первое полугодие 2020 года составил 5,97 млрд грн.

По итогам работы в первом полугодии компания уплатила в бюджеты всех уровней 1,87 млрд грн, в том числе 966,8 млн грн дивидендов государству.

Как сообщалось, обновленный в начале июля финплан "Укргидроэнерго" на 2020 год предусматривает снижение прогнозируемых доходов предприятия на 41% – до 8,86 млрд грн. При этом чистая прибыль "Укргидроэнерго" запланирована в сумме 877,57 млн грн, тогда как по итогам прошлого года она составила 3,22 млрд грн.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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