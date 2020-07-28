Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах

Немецкая сталелитейная компания Salzgitter Group потеряла почти 1 млрд евро на продажах

Немецкая компания Salzgitter Group, одна из крупнейших сталелитейных компаний в Европе, сообщила о снижении загрузки производственных мощностей на 10-70% во втором квартале этого года, поскольку пандемия коронавируса повлияла на ее продажи. Об этом пишет агентство Yieh.com.
 
Объем продаж составил всего 3,6 млрд евро по сравнению с 4,5 млрд евро за тот же период в 2019 году. Прибыль группы после уплаты налогов в первой половине 2019 года составила 145,3 млн евро, но теперь было сообщено о убытках в размере 127,8 млн евро до уплаты налогов.

Дальнейшее развитие бизнеса все еще остается неопределенным из-за общей экономической ситуации в Европе.Salzgitter Group может предоставить прогнозный отчет в размере от 3 до 10 млн евро только от низкого до среднего.

МинПром по материалам МеталлТорг

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