Биткоин обновил отметку $11 тысяч на фоне дешевого доллара

Основные криптовалюты во вторник продолжают свое восхождение, курс биткоина на время поднимался выше психологической отметки $11 тысяч — впервые с августа прошлого года. Об этом говорится в комментарии аналитиков Forex Club.

Что говорят эксперты

Позитивная динамика цифровых валют наблюдается на фоне довольно сложной ситуации на мировых финансовых рынках.

В условиях дешевеющего доллара инвесторы уходят в альтернативные активы. В конце марта на фоне вспышки коронавируса ФРС США объявила о расширении программы количественного смягчения, что привело к удешевлению американской валюты на рынке. Поддержку криптовалютам оказывают и новости по отдельным активам.

Причина роста

Так, например, прибыльность майнинга Ethereum возросла на 60% благодаря росту комиссий за транзакции. А директор по продуктам финтех-компании Ripple Крейг ДеВитт представил новую платежную PTP-платформу Payburner, которая использует цифровую монету XRP.

Курс криптовалют

На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 6% — до $10 936 с капитализацией $200,9 млрд.

Ethereum вырос на 1,8% — до $317,9 при капитализации $35,5 млрд.

XRP поднялся в цене на 2,8% — до $0,222, его капитализация составила $9,9 млрд.

Litecoin укрепился на 9,9% — до $53,5 с капитализацией $3,5 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $319,9 млрд.

Прогноз

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит свое восходящее движение, но не исключено, что темпы роста немного замедлятся.

Биткоин может держаться вблизи отметки $10 900, Ethereum — у $320, XRP — у $0,22, а Litecoin — около $55.