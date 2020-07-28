Индия заваливает стальным экспортом страны Азии

Индия заваливает стальным экспортом страны Азии

Отчет Совета по развитию экспорта машиностроения Индии показал, что в июне экспорт железной и стальной продукции из Индии резко возрос более чем на 100%. Об этом пишет Economic Times.

В июне 2020 года объемы экспорта чугуна и стали выросли более чем на 100%, при этом поставки составили 1,32 млрд долл. против 653,5 млн долл. в том же месяце прошлого года. В течение июня экспорт железа и стали в Китай вырос более чем на 1400%, до 524 млн долл. США с 35 млн долл. в том же месяце прошлого года, во Вьетнам он увеличился более чем на 700%, до 183 млн долл. США, а рост поставок на Тайвань составил 200%, до 35 млн долл.

Падение внутреннего спроса, нарушение цепочки поставок и резкое падение объема строительных работ привели к тому, что несколько ведущих производителей стали страны экспортировали более 50-60% своего объема продаж в период с мая по июнь.

МинПром по материалам steelguru.com

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