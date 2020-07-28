Лидер стального рынка Индии снизил производство на 30%

Лидер стального рынка Индии снизил производство на 30%

Ведущая сталелитейная компания Индии JSW Steel в 1-м квартале 2021 финансового года снизила производство стали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,96 млн т. 

"Пандемия коронавируса и меры по ее сдерживанию привели к резким сбоям и замедлению экономической активности. В 1-м квартале компания столкнулась с проблемами в цепочке поставок, падением спроса и активности на внутренних рынках, перебоями в логистике и проблемами с ликвидностью продукции", – сказано в сообщении компании.

Также подчеркнуто, что компания предприняла множество шагов по повышению эффективности благодаря использованию технологических и цифровых инструментов, сокращению базы постоянных затрат, оптимизации затрат на закупки, поддержания ликвидности и наращивания усилий по продажам и маркетингу, чтобы найти новые рынки и клиентов.

Производство плоского проката в апреле-июне упало на 25% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 1,99 млн т, а длинного – на 51%, до 0,46 млн т. Выпуск полуфабрикатов, напротив, вырос на 133% – до 0,35 млн т.

По итогам 2019/2020 финансового года JSW Steel сократила производство стали на 4% по сравнению с 2018/2019 финансовым годом – до 16,06 млн т. Выпуск плоского проката снизился на 3%, до 11,35 млн т, сортового – на 4%, до 3,72 млн т.

МинПром по материалам ГМК Центр

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