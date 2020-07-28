Иран вошел в число крупнейших держателей меди в мире

Иран вошел в число крупнейших держателей меди в мире

Управляющий директор Национальной компании иранской медной промышленности (NICICO) заявил, что объем запасов меди в Иране увеличился до 528 млн тонн, сообщает Iran.ru.

"Учитывая новые запасы, Иран стал седьмым по величине держателем запасов меди в мире", - сказал Ардешир Саад Мохаммади.

Чиновник отметил, что в ближайшем будущем могут быть найдены дополнительные запасы, и Иран может опередить Индонезию, которая занимает шестое место среди ведущих стран мира по запасам меди.

"В настоящее время наша страна владеет 4,2% мировых запасов", - сказал чиновник, добавив, что о новых открытиях меди сообщалось на юго-востоке и северо-западе Ирана.

Глава NICICO также отметил, что его компания реализует комплексный план развития медной промышленности в сотрудничестве с Иранской организацией развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), на основе которого будет реализовано 29 крупных проектов в этом секторе.

Согласно этой программе к 1410 году (начиная с марта 2031 года) инвестиции в развитие медной промышленности составят 2,1 млрд евро плюс 200 трлн риалов (около 4,76 млрд долл. ).

Саад Мохаммади сказал, что ключевые запасы меди в Иране, расположенные в провинциях Керман и Восточный Азербайджан, будут служить более 100 лет на текущем уровне производства.

Иран вкладывает большие средства в горнодобывающий и металлургический сектор на фоне усилий по диверсификации экономики от нефти и созданию новых источников дохода для правительства.

МинПром по материалам Iran.ru

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