Энергоатом до конца лета будет поставлять электроэнергию в Беларусь

Энергоатом до конца лета будет поставлять электроэнергию в Беларусь

ГП "НАЭК "Энергоатом" будет поставлять электроэнергию в июле и августе 2020 года, возможно, и в сентябре также будут поставки.
Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сказал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Возможно, в сентябре будет какой-то экспорт ... Если белорусы хотят покупать, эту возможность надо реализовывать. Что касается будущего, неизвестно, когда будет введена Белорусская АЭС, она строится уже долго. Надо смотреть ситуативно", - сказал А.Герус.

Что касается Европы, "Энергоатом" на данный момент не может технически экспортировать туда электроэнергию.

"Экспорт в Европу осуществляется с Бурштынского острова. Если он будет как-то соединен с ОЭС Украины - например, через вставки постоянного тока - думаю, "Энергоатом" найдет себя там. Необязательно это будет Польша, это может быть Венгрия", - добавил А.Герус.

Как сообщалось, А.Герус анонсировал, что до конца июля запланировано поставку 12 тыс. МВт-часов, а в августе ожидается увеличение таких экспортных поставок до почти 290 тыс. МВт-часов на общую сумму более 270 млн грн.

22 июля в полночь начался экспорт произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлены реализованный ГП "НАЭК "Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем - 12 тыс. МВт-часов электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в ??период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн за МВт-часов.

МинПром по материалам Укринформ

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