Европейским банкам продлили запрет на выплату дивидендов

Европейским банкам продлили запрет на выплату дивидендов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлил до конца 2020 года запрет для банков на выплату дивидендов и обратный выкуп акций.
Об этом сообщает Интерфакс.

Как сообщалось, в марте этого года Европейский ЦБ предписал фининститутам отказаться от выплаты дивидендов и выкупа собственных акций, по крайней мере, до октября, рассчитывая, что это поможет им справиться с потенциальными убытками, а также поддержать экономику за счет наращивания кредитования.

Индикатор акций европейских банков с начала текущего года упал на 34% при том, что снижение Stoxx Europe 600 составило лишь 12%.

Председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа сообщил во вторник, что решение о продлении запрета принято на фоне оценки Центробанком потенциальных уязвимостей в банковском секторе еврозоны в условиях пандемии коронавируса.

"Создание мощных буферов капитала и ликвидности со времен последнего финансового кризиса позволило банкам в ходе текущего кризиса продолжать кредитовать домохозяйства и бизнес и таким образом способствовать стабилизации экономики", - заявил А.Энриа.

"В связи с этим становится еще более важным стимулировать банки использовать сейчас их буферы капитала и ликвидности, чтобы они могли продолжать фокусироваться на самой насущной задаче - кредитовании, придерживаясь при этом сильных стандартов оценки платежеспособности заемщиков", - отметил он.

В обращении к банкам ЕЦБ также призвал их быть "максимально сдержанными" при назначении бонусных выплат, чтобы иметь возможность абсорбировать потенциальные убытки и продолжать кредитование в период кризиса.

МинПром по материалам Интерфакс

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