Экспорт руды из Австралии установил новый рекорд

Согласно предварительным данным властей Австралии общий объем ее экспорта вырос в июне в денежном эквиваленте на 2,35 млрд австралийских долларов (+8%) – благодаря экспорту железной руды.



В период с мая по июнь стоимость экспорта ЖРС из страны увеличилась на 757 млн австралийских долларов (+8%), до 9,92 млн австралийских долларов, что является историческим рекордом. Таким образом, общий объем экспорта железной руды из Австралии в 2019-2020 г. превысил 100 млрд австралийских долларов, составив более четверти всего экспорта австралийских товаров в указанном периоде.



Доля Китая в экспорте ЖРС из Австралии составила в 2019-2020 г. 87%.



