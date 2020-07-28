Экспорт руды из Австралии установил новый рекорд

Экспорт руды из Австралии установил новый рекорд

Согласно предварительным данным властей Австралии общий объем ее экспорта вырос в июне в денежном эквиваленте на 2,35 млрд австралийских долларов (+8%) – благодаря экспорту железной руды.

В период с мая по июнь стоимость экспорта ЖРС из страны увеличилась на 757 млн австралийских долларов (+8%), до 9,92 млн австралийских долларов, что является историческим рекордом. Таким образом, общий объем экспорта железной руды из Австралии в 2019-2020 г. превысил 100 млрд австралийских долларов, составив более четверти всего экспорта австралийских товаров в указанном периоде.

Доля Китая в экспорте ЖРС из Австралии составила в 2019-2020 г. 87%.

МинПром по материалам МеталлТорг

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