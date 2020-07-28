Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций

Британский финтех-стартап Revolut привлек $580 млн инвестиций. Об этом сообщает TechCrunch.

Что известно

Привлечение средств прошло в ходе раунда D, о котором компания объявила в феврале 2020 года. $80 млн в компанию решила вложить TSG Consumer Partners.

Ранее Revolut привлекла $500 млн, ведущим инвестором выступил TCV. Оценка Revolut в этом раунде составила $5,5 мрлд.

На что потратят средства

Привлеченные средства компания потратит на разработку новых функций для сервиса в США и кредитных продуктов в Европе. Сейчас у сервиса около 12 млн зарегистрированных пользователей. По данным Forbes, в 2019 году прибыль компании составила $218 млн.

Украинские корни

Один из основателей Revolut (многофункциональное приложение в смартфоне для банкинга) — украинец Владислав Яценко, который познакомился со своим будущим партнером по стартапу, работая в Credit Suisse.

Напомним

Revolut совместно с платежной системой Visa планирует выйти на украинский рынок до конца 2020 года.

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 года стартап запустил сервис для покупки акций.

Сейчас у компании около 8 миллионов клиентов по всему миру. По заявлениям представителей Revolut, общая сумма на депозитах составляет 8 млрд долл.