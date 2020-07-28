Билл Гейтс назвал главный навык успешного предпринимателя

Существует множество навыков, необходимых предпринимателю для достижения успеха, но Билл Гейтс уверен, что самым важным из них является умение продавать. Об этом пишет Inc.com.

Билл Гейтс назвал главный навык успешного предпринимателя

«Каждый предприниматель должен быть сочетанием различных навыков», — сказал Гейтс, выступая на конференции Salon des Entrepreneurs в 2007 году. Но самый главный из них — это способность предпринимателя «быть продавцом».

Нужно «не только убеждать клиентов покупать ваш продукт, но и убеждать людей выдавать вам кредит и устраиваться на работу в вашу компанию», — добавил основатель Microsoft.

По его словам, найти правильную команду, которая сможет расти вместе с вами, очень важно.

«Вы хотите, чтобы навыки сотрудников были такими, что их работоспособность, даже когда вы доберетесь до 10 или 50 человек в команде, сможет расти вместе с компанией», — сказал Гейтс. Если вам нужны «сверхквалифицированные люди», вы должны быть очень убедительны, объясняя, почему они должны присоединиться к проекту, добавил он.

Предприниматели ошибочно полагают, что их навык продавать нужен только для общения с клиентами, но, по словам Гейтса, «это часть лидерства». Способность продавать этим людям своё видение позволит нанять лучших, а не просто посредственных сотрудников, уверен он.

И дело не только в привлечении талантов. Гейтс также заметил, что навык продавать поможет быстрее найти банкиров, инвесторов и других людей, которые готовы инвестировать в ваши идеи.

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