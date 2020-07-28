Австралийская Lynas запустит в Техасе производство тяжелых редкоземельных металлов

Австралийская Lynas запустит в Техасе производство тяжелых редкоземельных металлов

Австралийская компания Lynas подписала контракт с Министерством обороны США о строительстве в американском штате Техас первой очереди завода по производству "тяжелых" редкоземельных металлов. На следующем этапе предусматривается переход к их коммерческому выпуску.

Данное предприятие станет первым заводом по выпуску данной продукции за пределами Китая. В проекте, который планируется реализовать в 2021 г., также участвует американская компания Blue Line.

Редкоземельные элементы, к которым также примыкают скандий и иттрий, используются в ряде высокотехнологичных отраслей, включая производство электроники и оборонную промышленность. К группе "тяжелых" редкоземельных относят иттрий, а также элементы от европия до лютеция. Их применяют, в частности, в постоянных магнитах, оптоволоконных кабелях, жидкокристаллических экранах и другой продукции.

В Конгрессе США 24 июля была создана двухпартийная группа, которая сфокусируется на расширении производства в США редкоземельных и других стратегических металлов. Сейчас США зависят от их поставок из Китая, конфронтация с которым в последнее время резко усилилась.

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