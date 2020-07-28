Liberty Steel покупает французские активы обанкротившейся British Steel

Власти Франции сообщили, что британская компания Liberty Steel выбрана в качестве покупателя местных активов обанкротившейся в прошлом году British Steel.



В собственность британской группы, которая за последние годы вошла в число ведущих производителей проката в Европе, переходят мини-завод Ascoval, выпускающий от 250 тыс. до 600 тыс. т полуфабрикатов в год в зависимости от сортамента, и интегрированный с ним производитель рельсов Hayange.



На эти предприятия ранее претендовали несколько компаний. Среди них была китайская группа Jingye, которая ранее приобрела активы British Steel в Великобритании, а также ArcelorMittal и индийская JSW Steel.

