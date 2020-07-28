В июне Китай сократил экспорт нержавейки

В течение июня 2020 года из Китая за рубеж было отправлено около 224 тыс. тонн продукции из нержавеющей стали. Снижение объёмов к предыдущему месяцу – 11,35% или 29 000 тонн.



Импорт нержавеющей стали по итогам июня составил в КНР 179 тыс. – на 36,93% или 48 000 тонн больше по сравнению с маем.



На долю поставок из Индонезии в указанном объёме пришлось порядка 141 400 тонн, что больше показателей предыдущего месяца на 79% или 56 200 тонн, сообщает SMM.

