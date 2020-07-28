В Киеве заказали реконструкцию школы за 154 млн грн

К зданию учебного заведения на Виноградаре достроят спортзал и лифт.

В Киеве заказали реконструкцию школы за 154 млн грн
Фото: www.facebook.com/sch242

Управление капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской районной в городе Киеве государственной администрации 21 июля по результатам тендера заказало ООО "Ж.О.К." реконструкцию школы за 154,48 млн грн. Об этом указано в системе "Прозорро", сообщают "Наші гроші".

Как отмечается в сообщении, к концу 2022 года на ул. Правды, 64-Г реконструируют школу №242, пристроив к ней блок физкультурно-спортивного назначения и лифт, а также обустроят тротуары, проезды и ограждение, озеленят территорию и установят малые архитектурные формы.

Работы на четверть суммы выполнят четыре субподрядчика: ООО "Технофасад" (окна, витражи, двери, прозрачные фасады) на 19,13 млн грн, ООО "Баланс-Инжиниринг" (инженерные сети) на 13,18 млн грн, ООО "Тен Инжиниринг "(инженерные сети, сети связи и т.д.) на 3,35 млн грн и ООО "Скандо" (противопожарные системы) на 478 тыс. грн.

Киевская фирма "Ж.О.К." создана в 2017 году. Ею владеет и управляет Сергей Хамбир. Он также владеет ООО "Септима" и ООО "Ж.О.К." и является соучредителем ООО "АВС групп", ООО "Инвестиционная компания "Черемшина", ООО "ЭлектропивденмонтажКиев", ООО "Экономбудкомплектация", ООО "Технофасад" и ОО "Ваш строительный партнер".

Всего с 2018 года победитель тендера получил государственных подрядов на 378,55 млн грн.

Прокуратура с 2019 года исследует обстоятельства противоправного завладения бюджетными средствами служащими "Ж.О.К." при проведении благоустройства участка между зданиями 21 и 23 на Андреевском спуске в Киеве в направлении фуникулера (строительные работы).

Напомним, КГГА уже выделила 4 млрд гривень на подготовку к новому учебному году, в том числе около 2 млрд - на ремонт учреждений образования.

По словам мэра Киева, главы КГГА Виталия Кличко, к новому учебному году Киев откроет 7 обновленных и новых учебных заведений: три новых детских сада, два детсада после реконструкции и две школы после реконструкции.

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