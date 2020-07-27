Информационная атака на Одесский припортовый завод может привести к его остановке, - пресс-служба ОПЗ

Агрессивная информационная волна против ОПЗ грозит дестабилизацией производства и может привести к остановке предприятия. В пресс-службе предприятия сообщают, что давление на членов Правления ОПЗ вызвано честной и прозрачной процедурой отбора поставщика давальческого сырья.

В то же время руководство завода заявило, что процедура конкурсного отбора меняться не будет. На втором этапе отбора все участники предложили максимально выгодные для предприятия цены, и ОПЗ переходит к финальной процедуре определения победителя.

«Цель менеджмента АО "ОПЗ" - обеспечение стабильной и безопасной работы предприятия и недопущение ситуации, в которой завод находился еще недавно: 16 месяцев простоя производственных мощностей, сокращенная рабочая неделя, невыплата заработной платы и отток большого количества квалифицированных кадров. Эти факторы привели к длительной социальной напряженности на предприятии и в городе Южное. Мы не можем допустить повторения данной ситуации. Поэтому будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе», - отметил и.о. Председателя Правления - директора АО «ОПЗ» Николай Синица.

Напомним, отсутствие опыта реализации минеральных удобрений стало причиной отказа в участии в конкурсе по выбору поставщика давальческого сырья для ООО «Торговый дом "Сокар-Украина"» и ЧП «ОККО КОНТРАКТ». К такому выводу пришло руководство завода после детального изучения документов предприятий, отметив, что достаточных доказательств реализации минеральных удобрений не оказалось.

Отметим, что ОПЗ находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в список объектов большой приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Global Advisory.