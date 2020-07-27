НАБУ не разрешило продать австрийской "прокладке" сырья ОГХК на 52 млн гривень

Правоохранители действовали в сотрудничестве с новым руководством ОГХК.

Сотрудники НАБУ и САП в сотрудничестве с новым руководством АО "Объединенная горно-химическая компания", 100% акций которой принадлежит государству, предотвратили 52 млн грн убытков, не позволив безвозмездно вывезти сырье "ОГХК" за границу.

Речь идет о 1845 тоннах рутилового концентрата, который сейчас находится в Одесском морском торговом порту, информирует пресс-служба НАБУ.

"Решение о безвозмездной передаче сырья иностранной компании-посреднице (Австрия), уже задолжавшей "ОГХК" около 600 млн грн, принял предыдущий менеджмент госкомпании. Узнав об этом факте, а также о том, что незаконно переданный рутил хранится в Одесском морском торговом порту, новый менеджмент госпредприятия обратился в Национальное бюро", - говорится в сообщении.

В свою очередь НАБУ и САП инициировали наложения ареста на сырье в пределах досудебного расследования фактов возможных злоупотреблений на госпредприятии. Соответствующее ходатайство удовлетворено следственным судьей ВАКС 15 июля 2020 и теперь выполнено.

"Такие меры сделали невозможными дальнейшую реализацию конечным покупателям 1845 тонн незаконно переданного иностранной компании рутила, а наряду с этим - 52 млн грн убытков "ОГКХ", - сообщают в НАБУ.

В Бюро отметили, что в мае благодаря взаимодействию нового руководства ОГКХ и правоохранителей удалось предотвратить безвозмездный вывоз ильменитового концентрата на 80 млн грн.

В НАБУ подчеркивают, что с 2016 года антикоррупционные органы осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами "ОГХК" при экспорте титанового сырья через связанные иностранные компании-посредники. В 2018 году обвинительный акт по обвинению должностных лиц указанного предприятия направили в суд.