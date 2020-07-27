УЗ реструктуризировала долг перед Сбербанком на $ 200 млн за несколько дней до конечного срока
На "Укрзализныцю" переложили давний долг Донецкой железной дороги.
Укрзализныця завершила сделку по реструктуризации долга перед украинским "Сбербанком" на сумму 200 млн долларов США, подлежавшего погашению до конца года.
Подписание соответствующих соглашений состоялось на прошлой неделе с окончательным вступлением в силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Национальным банком Украины.
Об этом информирует пресс-служба компании.
В УЗ отметили, что компания подверглась значительному негативному влиянию пандемии коронавируса.
"Реализованные на текущий момент антикризисные меры, бывшие в пределах полномочий Укрзализныци, позволили сбалансировать денежный поток и оптимизировать деятельность. Но для поддержания надлежащего уровня ликвидности и социальной функции Укрзализныци компании необходимо было реструктурировать обязательства перед Сбербанк (Украина) на сумму около 200 млн долларов США, подлежавшие выплате 31.07.2020", - отметили в пресс-службе.
По информации компании, реструктуризация этого долга проведена на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения. Компания планирует дальнейшее рефинансирование долга с международного рынка капиталов или от одного из украинских банков.
"Реструктуризация стала возможной благодаря слаженной конструктивной позиции кредитора и "Укрзализныци" и благодаря поддержке Национального банка и Министерства финансов Украины, которые поддерживают реализацию мер по снижению негативного воздействия пандемии на транспортный сектор экономики", - отмечают в компании.
Отмечается, что соглашение будет иметь положительный эффект на состояние ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.
Напомним, Сбербанк требовал эти деньги в счет погашения долга по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятием "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году.