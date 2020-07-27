УЗ реструктуризировала долг перед Сбербанком на $ 200 млн за несколько дней до конечного срока

Укрзализныця завершила сделку по реструктуризации долга перед украинским "Сбербанком" на сумму 200 млн долларов США , подлежавшего погашению до конца года.

Подписание соответствующих соглашений состоялось на прошлой неделе с окончательным вступлением в силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Национальным банком Украины.

Об этом информирует пресс-служба компании.

В УЗ отметили, что компания подверглась значительному негативному влиянию пандемии коронавируса.

"Реализованные на текущий момент антикризисные меры, бывшие в пределах полномочий Укрзализныци, позволили сбалансировать денежный поток и оптимизировать деятельность. Но для поддержания надлежащего уровня ликвидности и социальной функции Укрзализныци компании необходимо было реструктурировать обязательства перед Сбербанк (Украина) на сумму около 200 млн долларов США , подлежавшие выплате 31.07.2020", - отметили в пресс-службе.

По информации компании, реструктуризация этого долга проведена на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения. Компания планирует дальнейшее рефинансирование долга с международного рынка капиталов или от одного из украинских банков.

"Реструктуризация стала возможной благодаря слаженной конструктивной позиции кредитора и "Укрзализныци" и благодаря поддержке Национального банка и Министерства финансов Украины, которые поддерживают реализацию мер по снижению негативного воздействия пандемии на транспортный сектор экономики", - отмечают в компании.

Отмечается, что соглашение будет иметь положительный эффект на состояние ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

Напомним, Сбербанк требовал эти деньги в счет погашения долга по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятием "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году.