Иностранные работодатели начали активнее нанимать украинских работников

Иностранные работодатели начали активнее нанимать украинских работников

За последний месяц количество вакансий, которые иностранные работодатели предлагают украинцам, выросло на 20%. Ранее количество предложений резко падало из-за карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом "Опендатабот".

"Украинцев все чаще ищут на работу за рубежом: в топе стран Польша, Чехия и Германия. В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких вакансий выросло и сейчас составляет почти 8000", – говорится в материалах проекта.

Кроме того, аналитики отметили, что в Украине выросло количество регистраций новых физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП). Так, сейчас в стране еженедельно регистрируется около 5000 ФЛП и тысячи новых компаний.

Также растет количество IТ-специалистов, ищущих работу. "15 марта было размещено 17,5 тыс. вакансий, сейчас – 21,5 тысячи", - добавили на сайте "Опендабот".



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