США впервые за время пандемии ввели в строй новую буровую установку

США впервые за время пандемии ввели в строй новую буровую установку

Американские энергетические компании сократили количество действующих нефтяных и газовых буровых установок до рекордно низкого уровня, но впервые с марта добавили нефтяную буровую на фоне восстановления цен на нефть.

За неделю, завершившуюся 24 июля, число буровых установок снизилось еще на две до исторического минимума в 251 установку, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.

Количество нефтяных буровых установок, опережающий индикатор объема будущей добычи в США, выросло на одну до 181, а газовых - упало на 3 до 68, что является их самым низким показателем с 1987 года, по данным Baker Hughes.

Цены на нефть снизились в понедельник, поскольку рост числа случаев коронавируса и напряженность в отношениях США и Китая усилили спрос на безопасные активы.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,58%, до 43,09 долл. за баррель, на WTI - сбавили 0,58%, до 41,05 долл. за баррель.

Аналогичную динамику демонстрировали более широкие финансовые рынки Азии на фоне опасений об эскалации напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира после закрытия консульств в Хьюстоне и Чэнду.

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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