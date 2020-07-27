Журналисты выяснили, что Amazon заимствует бизнес-идеи у стартапов и вытесняет их с рынка

В ходе расследования журналисты выяснили, что технологический гигант Amazon заимствовал бизнес-идеи у стартапов, которые принимали его инвестиции. Amazon выпускал конкурирующие продукты и вытеснял таким образом стартапы с рынка. Об этом пишет Wall Street Journal, передает Liga.net.

Журналисты выяснили, что Amazon заимствует бизнес-идеи у стартапов и вытесняет их с рынка
Фото: itc.ua

Что выяснили журналисты

Журналисты издания опросили десятки основателей стартапов, инвесторов и консультантов. Они рассказали, что Amazon проводила с ними встречи либо покупала доли в компаниях, а затем создавала проекты, напрямую конкурирующие с ними.

Зачастую запуск продукта Amazon приводил к краху стартапа, неспособного противостоять огромной корпорации.

Какие стартапы пострадали

Например, после приобретения 30% в сервисе коллективных скидок LivingSocial акционер начал запрашивать у компании информацию, переманивать сотрудников и предлагать ее клиентам лучшие условия сотрудничества.

Другой пример — производитель устройств для видеосвязи Nucleus. Инвестировав в компанию через Alexa Fund, Amazon получила доступ к ее планам и финансовым данным, а через восемь месяцев выпустила девайс Echo Show с голосовым помощником Alexa и широким видеоэкраном.

После этого продажи Nucleus резко упали, и компании пришлось переключиться с сегмента устройств для дома на медицину. Позже Amazon урегулировала этот вопрос за $5 млн, но каких-либо нарушений со своей стороны не признала.

Недавно Amazon представила умную тележку для супермаркетов Dash Cart. Другая компания еще год назад запустила такие тележки в супермаркетах в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось

  • Финансовые состояние самого богатого человека мира Джеффа Безоса в понедельник, 20 июля, увеличилось на $13 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time.
  • За время пандемии коронавируса акции корпорации Amazon выросли более чем на 80%.

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