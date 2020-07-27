Более половины украинцев заявили об ухудшении экономического положения

Более половины украинцев заявили об ухудшении экономического положения

Более 60% опрошенных украинцев считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть считают, что оно не изменилось, только 8% заметили улучшение. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 15-20 линя 2020 года.

"Вместе с тем настроения в отношении будущего являются более оптимистичными: 17% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения.

Но в длинной динамике процент тех, кто ожидает улучшения - падает, наряду с этим несколько уменьшается и чувство эмоции надежды (26%) среди населения, а разочарование остается эмоцией, которую испытывают больше всего", - говорится в сообщении.

В целом среди причин возможного экономического кризиса большинство опрошенных видит некомпетентность власти, четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса.

При этом 19% опрошенных считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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