Нефть дешевеет из-за роста заболеваемости СOVID-19

Цены на нефть понизились, на фоне роста случаев заболеваний коронавирусом и усиления напряженности в отношениях между США и Китаем. Из-за этого инвесторы сфокусировались на безопасных активах. Об этом пишет enkorr.

Стоимость барреля октябрьской нефти Brent 27 июля к 8:50 по Киеву составила $43,73 (-0,11%).

Баррель сентябрьской нефти WTI торговался по $41,25 (-0,10%).

Причина падения цены

Падение цен на нефть отражается на финансовых рынках в Азии на фоне опасений обострения напряженности между США и Китаем после закрытия консульств в Хьюстоне и Чэнду. Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире, тем временем, превысило 16 млн.

Тем не менее, по итогам июля Brent показала рост четвертый месяц подряд. Нефть марки WTI дорожает третий месяц подряд. Этому способствует беспрецедентное сокращение поставок со стороны ОПЕК и ее союзников, включая РоSSию, а также падение добычи в Соединенных Штатах.

Спрос на нефть несколько улучшился по сравнению со II кварталом, поддерживая цены, хотя процесс восстановления неравномерен, поскольку возобновление блокировок в Соединенных Штатах и других частях мира вновь ограничивает потребление.

«Участники рынка, похоже, беспокоятся в отношении того, чтобы занять правильную позицию на рынке, при этом большая неопределенность все еще омрачает перспективы, когда дело доходит до спроса», — отмечают аналитики ING.

Инвесторы также следят за штормом Ханна, который обрушился на побережье Техаса в минувшие выходные. Однако, в конце прошлой недели производители и переработчики нефти и газа заявили, что не ожидают, что шторм повлияет на деятельность.

Отскок цен на нефть от минимумов, достигнутых ранее в этом году, также побудил ведущих мировых производителей снова увеличить производство и экспорт.

Количество действующих нефтяных вышек в США выросло на прошлой неделе впервые с марта, показали данные Baker Hughes. Это является признаком того, что спад нефтедобычи в США достиг дна.

«Хотя мы считаем, что буровая активность достигла дна, мы не ожидаем ее быстрого восстановления при текущих уровнях цен производства в ближайшее время», — отмечают в ING.

Согласно предварительному плану погрузки и расчетам Reuters, экспорт роSSийской нефти из западных портов в августе вырастет на 36% по сравнению с июлем.