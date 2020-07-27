Японский ретейлер разрешил сотрудникам работать до 80 лет

Японский ретейлер электроники Nojima разрешит своим сотрудникам работать до 80 лет, отменив текущий предельный возраст в 65 лет.

Японский ретейлер разрешил сотрудникам работать до 80 лет
Фото: vneconomictimes.com

Японский ретейлер электроники Nojima разрешит своим сотрудникам работать до 80 лет, отменив текущий предельный возраст в 65 лет. Отчасти изменение кадровой политики связано с тем, что в будущем компания может столкнуться с нехваткой рабочей силы, пишет Nikkei Asian Review.

Что обещают в компании

Возможность работать до 80 лет получат те, кто этого захочет. Это право есть у всех 3000 сотрудников компании из Иокогамы, включая продавцов в магазинах.

Тем, кто решит остаться на работе после 65 лет, предложат ежегодно продлевать трудовые договоры. При этом такие детали, как условия работы и оплата, еще разрабатываются. В дальнейшем Nojima также рассмотрит варианты сохранения мест для сотрудников, которые готовы работать и после 80 лет.

Причина принятия решения

Население Японии является самым старым в мире — в 2006 году Япония стала первой страной в мире, у которых доля населения в возрасте 65 лет и старше превысила 20%. На фоне старения и сокращения населения японский бизнес сталкивается с нехваткой рабочих.

Со следующей весны другие японские компании будут менять свою политику так, чтобы их сотрудники могли работать до достижения 70 лет, подчеркивает газета.

Пример Nojima, которая установила предельный возраст для специалистов на еще более высокой планке, может подстегнуть других игроков рынка розничной торговли, который сильно зависит от человеческого капитала и вынужден считаться с надвигающейся нехваткой рабочей силы в Японии. Некоторые ретейлеры уже движутся в том же направлении. Например, токийская сеть супермаркетов Summit повысила пенсионный возраст своих сотрудников до 75 лет.

Nojima— один из крупнейших в Токио ретейлеров электроники. В отличие от некоторых своих конкурентов, Nojima не полагается на торговых представителей от производителей в своих магазинах. Поэтому старшие сотрудники отдела продаж, обладающие обширными знаниями о продуктах и ??навыками обслуживания клиентов, являются ценным ресурсом для компании.

Из-за пандемиикоронавируса, которая вынудила компании перевести сотрудников на удаленную работу, Nojima также рассматривает организовать способы работы на дому для пожилых людей, чтобы уменьшить стресс от поездок на работу и долгих часов нахождения в магазинах.

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