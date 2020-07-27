Благодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — Устенко

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что недавнее размещение еврооблигаций позволит сэкономить около миллиарда гривен в год. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

Благодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — Устенко
Фото: ukrinform.ua

«Знаковое дополнительное событие, которое состоялось на этой неделе, — это размещение наших европейских облигаций. Их было размещено на $2 млрд. Фактически, они заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством на более долгий срок и дешевле», — заявил Устенко.

По его словам это позволит сэкономить примерно миллиард гривен в год.

Предыстория

  • 23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
  • Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.
  • Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.
  • До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
  • Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
  • Глава Минфина сообщал, что решение отменить размещение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.
  • Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно $434,819 млн и $371,341 млн.

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