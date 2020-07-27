Благодаря еврооблигациям Украине удастся сэкономить около миллиарда в год — Устенко

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что недавнее размещение еврооблигаций позволит сэкономить около миллиарда гривен в год. Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

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«Знаковое дополнительное событие, которое состоялось на этой неделе, — это размещение наших европейских облигаций. Их было размещено на $2 млрд. Фактически, они заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством на более долгий срок и дешевле», — заявил Устенко.

По его словам это позволит сэкономить примерно миллиард гривен в год.

Предыстория

23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.