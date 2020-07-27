Еврокомиссия одобрила пакет мер по восстановлению рынков капитала

Европейская комиссия одобрила пакет мер по восстановлению рынков капитала, призванный облегчить банковское кредитование домашних хозяйств и предприятий. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии, передает ЭП.

Фото: eurointegration.com.ua

Что это даст

«Мы продолжаем наши усилия по оказанию помощи гражданам и предприятиям ЕС в период коронавирусного кризиса и последующего восстановления», — отметил в связи с этим зампред ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, целевые поправки помогут европейским предприятиям получить необходимое финансирование и инвестировать в экономику.

«Рынки капитала жизненно важны для восстановления, потому что одного государственного финансирования будет недостаточно, чтобы вернуть нашу экономику в нужное русло», — отметил Домбровскис.

На сайте объясняется, что пакет является частью общей стратегии ЕК по восстановлению экономики ЕС после кризиса коронавируса. Он предлагает точечные изменения в правилах рынка капитала, которые будут стимулировать больший поток инвестиций в экономику, позволят быстро рекапитализировать компании и увеличат возможности банков финансировать восстановление.

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