Еврокомиссия одобрила пакет мер по восстановлению рынков капитала

Европейская комиссия одобрила пакет мер по восстановлению рынков капитала, призванный облегчить банковское кредитование домашних хозяйств и предприятий. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии, передает ЭП.

Еврокомиссия одобрила пакет мер по восстановлению рынков капитала
Фото: eurointegration.com.ua

Что это даст

«Мы продолжаем наши усилия по оказанию помощи гражданам и предприятиям ЕС в период коронавирусного кризиса и последующего восстановления», — отметил в связи с этим зампред ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, целевые поправки помогут европейским предприятиям получить необходимое финансирование и инвестировать в экономику.

«Рынки капитала жизненно важны для восстановления, потому что одного государственного финансирования будет недостаточно, чтобы вернуть нашу экономику в нужное русло», — отметил Домбровскис.

На сайте объясняется, что пакет является частью общей стратегии ЕК по восстановлению экономики ЕС после кризиса коронавируса. Он предлагает точечные изменения в правилах рынка капитала, которые будут стимулировать больший поток инвестиций в экономику, позволят быстро рекапитализировать компании и увеличат возможности банков финансировать восстановление.

Ранее сообщалось

  • Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой выражена критическая позиция по договоренности Европейского Совета о семилетнем бюджете ЕС.
  • Евродепутаты в принципе приветствовали решение создать фонд помощи экономике ЕС, но их не устраивают «массовые сокращения» в бюджете в области здравоохранения, исследований и образовательных программ, защиты климата и диджитализации, а также во внешней и миграционной политике.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
Во время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУВо время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУ
Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимостиУкрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости
Блок рекламы


Похожие новости
Нефть дешевеет: обострение пандемии угрожает восстановлению спросаНефть дешевеет: обострение пандемии угрожает восстановлению спроса
Как реагируют криптовалюты на новости мировых финансовых рынковКак реагируют криптовалюты на новости мировых финансовых рынков
S&P ухудшило прогноз для развивающихся рынковS&P ухудшило прогноз для развивающихся рынков
Еврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнесаЕврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнеса
Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз для еврозоныЕврокомиссия ухудшила экономический прогноз для еврозоны
Еврокомиссия изменила прогноз цены на нефтьЕврокомиссия изменила прогноз цены на нефть
Нацбанк снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банковНацбанк снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков
Еврокомиссия обвинила израильского фармгиганта Teva в нарушении законодательстваЕврокомиссия обвинила израильского фармгиганта Teva в нарушении законодательства
За 5 месяцев отток частного капитала из РФ превысил 33 млрд долл.За 5 месяцев отток частного капитала из РФ превысил 33 млрд долл.
Главный санврач смягчил противоэпидемические нормы работы рынков во время карантинаГлавный санврач смягчил противоэпидемические нормы работы рынков во время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости