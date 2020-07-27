Приватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионов

Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли почти $800 миллионов средств. Об этом сообщает Радио Свобода.

Приватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионов
Фото: dtkt.ua

Что известно

В иске говорится, что оба бывшие владельцы отмыли $660 миллионов через группу американских компаний Optima и еще $100 миллионов через другие американские компании.

Издание также сообщает, что еще $86 миллионов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-Капитал».

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал Приватбанк разным компаниям, которые контролировали сами олигархи.

«Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок», — резюмирует издание.

Предыстория

  • В мае 2019 года государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.
  • В своем заявлении Приватбанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс.
  • По данным Law360, Приватбанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы «корпоративной вуали» – ред.).

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