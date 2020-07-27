Приватбанк утверждает, что экс-владельцы отмыли почти $800 миллионов

Приватбанк утверждает в своем иске в США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что бывшие владельцы отмыли почти $800 миллионов средств. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Что известно

В иске говорится, что оба бывшие владельцы отмыли $660 миллионов через группу американских компаний Optima и еще $100 миллионов через другие американские компании.

Издание также сообщает, что еще $86 миллионов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-Капитал».

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал Приватбанк разным компаниям, которые контролировали сами олигархи.

«Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок», — резюмирует издание.

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