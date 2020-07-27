НБУ предоставил 816 миллионов рефинанса четырем банкам
24 июля НБУ предоставил четырем банкам 816 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней, под 6% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что это даст банкам
Тендеры долгосрочного рефинансирования направлены на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и со стимулированием экономического роста.
«На сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная $8 млрд. Поэтому введение нового инструмента носит, скорее, превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике», — отмечали ранее в НБУ.
Напомним
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Регулятор сообщал, что будет проводить аукционы с 90-дневного рефинансирования каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня.
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Тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет проводятся каждую вторую пятницу месяца также с 30 апреля по 30 июня.