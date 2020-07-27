НБУ предоставил 816 миллионов рефинанса четырем банкам

24 июля НБУ предоставил четырем банкам 816 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней, под 6% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что это даст банкам

Тендеры долгосрочного рефинансирования направлены на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и со стимулированием экономического роста.

«На сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, а валютная $8 млрд. Поэтому введение нового инструмента носит, скорее, превентивный характер на случай развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике», — отмечали ранее в НБУ.

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