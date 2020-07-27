Увеличение «минималки» может привести к увеличению зарплат «в конвертах» — ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) считает повышение размера минимальной заработной платы до 5000 грн тревожным сигналом о курсе, взятом на увеличение налоговой нагрузки на оплату труда. Об этом сообщается в пресс-релизе ассоциации.

Увеличение «минималки» может привести к увеличению зарплат «в конвертах» — ЕБА

«В случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам», — подчеркнули в ЕБА.

В ассоциации опасаются, что рост налоговой нагрузки на оплату труда в период экономического кризиса увеличит рост сектора «теневых» заработных плат.

Это создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, которые будут проигрывать тем предпринимателям, которые уклоняются от выплаты официальной зарплаты.

«Можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращение расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращение бюджетных доходов», — говорится в сообщении.

Напомним

  • Кабмин предполагает повысить минимальную зарплату до 5000 грн с 1 сентября 2020 года, с 1 января 2021 года — до 6000 грн, с 1 июля 2021 года — до 6500 грн.

  • По состоянию на июль 2020 года минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере 28,31 грн в почасовом размере.

  • С 1 июля вырос прожиточный минимум: теперь на одного человека в месяц он составляет 2118 грн.

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