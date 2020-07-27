Увеличение «минималки» может привести к увеличению зарплат «в конвертах» — ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) считает повышение размера минимальной заработной платы до 5000 грн тревожным сигналом о курсе, взятом на увеличение налоговой нагрузки на оплату труда. Об этом сообщается в пресс-релизе ассоциации.

«В случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам», — подчеркнули в ЕБА.

В ассоциации опасаются, что рост налоговой нагрузки на оплату труда в период экономического кризиса увеличит рост сектора «теневых» заработных плат.

Это создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, которые будут проигрывать тем предпринимателям, которые уклоняются от выплаты официальной зарплаты.

«Можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращение расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращение бюджетных доходов», — говорится в сообщении.

Напомним