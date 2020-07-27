Цены на золото обновили исторический максимум 2011 года

Стоимость тройской унции золота на азиатских торговых площадках достигла 1944,71 доллара США .

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Рекордное значение за все время наблюдений обусловлено экономическими последствиями кризиса из-за пандемии коронавируса.

Бывший максимум - 1921,18 доллара - был установлен в сентябре 2011 года.

Напомним, в 2016 году цены на золото достигли максимума с марта 2014 года и составляли до $ 1374,1 за унцию.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 г. Это основная единица измерения и оценки драгоценных металлов и камней.