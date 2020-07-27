Украинцы практически не знают, как наполняется бюджет и куда идут налоги — исследование

Более 56% опрошенных украинцев хотят платить налоги и самостоятельно распоряжаться своими доходами, чтобы оплачивать услуги частных и госучреждений, при этом только 18% знают, сколько в Украине налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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«Зато чуть больше 20% готовы платить больше налогов, но при этом бесплатно получать государственные услуги», — говорится в сообщении.

По словам кандидата философских наук, старшего научного сотрудника Института социологии НАН Украины Ольги Иващенко, главный вывод исследования – украинцы практически не знают, каким образом наполняется бюджет, куда идут налоги, однако большинство уверено, что хочет платить меньше налогов.

«Платить меньше налогов и самим распоряжаться доходом хотят 56%. Подавляющее большинство – граждане 30-39, по уровню дохода – преимущественно средний и высокий, но есть и низкие. Зато подавляющее большинство тех 20,6%, кто готов платить высокие налоги, но иметь больше бесплатных услуг – армейские служащие и полицейские», — пояснила Иващенко.

По словам социолога, объяснить эти цифры можно тем, что советская порочная система низких зарплат обернулась немалыми проблемами и уже не работает, а у людей есть колоссальное недоверие к государственным институтам и сомнения в рациональности использования бюджетных средств.

«Еще один тренд, который выявило исследование КМИС, большинство украинцев понятия не имеют, за счет чего складывается бюджет, какая в стране система налогообложения, и только 18% знают, сколько в Украине налогов. Зато положительная тенденция в том, что все больше молодых людей начинает хорошо ориентироваться в фискальной системе страны», — добавили социологи.

«Речь идет о тотальной неосведомленности населения в налоговом плане. 18% респондентов считают, что, покупая товар, мы платим 0% налога — то есть, они не знают, что в цену любого товара заложена стоимость НДС», — заявил исполнительный директор «CASE-Украина» Дмитрий Боярчук.