Приватбанк доплатит технологически «продвинутым» официантам

Приватбанк и Visa запустили в Украине акцию, с помощью которой наиболее технологически «продвинутые» официанты смогут увеличить свои чаевые вдвое, если будут получать их в безналичной форме через POS-терминалы Приватбанка. Об этом говорится в сообщении банка.

Приватбанк доплатит технологически «продвинутым» официантам

Что известно об акции

Рейтинг диджитальных официантов будет открытым до 15 августа 2020 года, попасть в него могут все, кто в период акции будет получать чаевые исключительно в безналичном виде на карты Visa Приватбанка.

По итогам рейтинга 20-ке самых диджитальных официантов банк удвоит полученные за период акции благодарности от клиентов.

Что такое чаевые cashless

Напомним, что чаевые cashless — это дополнительная транзакция при расчете на терминале.

Посетитель сам выбирает, сколько оставить «на чай», и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта.

Подключить сервис может любой общепит, где установлены POS-терминалы Приватбанка.

Ранее сообщалось

Приватбанк запустил сервис в начале весны. Теперь, чтобы поблагодарить официанта, не нужна даже карта. Осуществить такую операцию поможет смартфон.

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