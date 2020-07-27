Госказначейство: Госбюджет за первое полугодие сведен с «минусом» 18,8 миллиарда
Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн — по общему фонду при плане в 42 млрд грн. Об этом
Основные показатели
Заимствования за этот период составили почти 263 млрд грн, в том числе 259,4 — по общему фонду.
Внешние заимствования составили 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн — по общему фонду. Погашения составили 156,16 млрд грн.
Доходы и расходы
Доходы госбюджета за указанный период достигли 519,39 млрд грн, в том числе по общему фонду 450,9 млрд грн при плане в 489,33 млрд грн.
Расходы в январе-июне достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при запланированных 530,75 млрд грн.
Напомним
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Ранее Минфин сообщил, что за январь-июнь государственный бюджет сведен с дефицитом в 16,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда — 27,9 млрд грн.
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В Счетной палате заявили, что дефицит бюджета Украины за первое полугодие составил более 38 миллиардов гривен.
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В апреле Рада внесла антикризисные изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти втрое — до 298,4 миллиарда гривен, или 7,5% от ВВП.
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Новый госбюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы – 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривны — 29,5 грн/$ против 27 грн/$, а также ускорение инфляции до 8,7%.
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В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 миллиардов гривен, или 1,9% ВВП, при плановом показателе 91,1 миллиарда гривен, или 2,26% ВВП.