Госказначейство: Госбюджет за первое полугодие сведен с «минусом» 18,8 миллиарда

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июне 2020 года составил 18,8 млрд грн, в том числе 28,38 млрд грн — по общему фонду при плане в 42 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной казначейской службе.

Фото: glavcom.ua

Основные показатели

Заимствования за этот период составили почти 263 млрд грн, в том числе 259,4 — по общему фонду.

Внешние заимствования составили 109,33 млрд грн, из которых 105,8 млрд грн — по общему фонду. Погашения составили 156,16 млрд грн.

Доходы и расходы

Доходы госбюджета за указанный период достигли 519,39 млрд грн, в том числе по общему фонду 450,9 млрд грн при плане в 489,33 млрд грн.

Расходы в январе-июне достигли 536,9 млрд грн, в том числе по общему фонду 480,07 млрд грн при запланированных 530,75 млрд грн.

Напомним