В деле "дома - монстра" на Подоле вся коллегия судей взяла самоотвод

Дело этого дома рассматривают уже более пяти лет.

В деле "дома - монстра" на Подоле вся коллегия судей взяла самоотвод
Фото: moygrad.kiev.ua

В деле "дома - монстра" на киевском Подоле вся коллегия судей, которая должна пересматривать дело в апелляционной инстанции, взяла самоотвод. Теперь должна быть определена новая коллегия.

Об этом сообщила депутат Киеврады 8-го созыва Ольга Балицкая.

"Напомню, как проходило рассмотрение этого дела. В ноябре 2019 Хозяйственный суд Киева обязал застройщика снести лишние надстроенные этажи «Монстра на Подоле» за свой счет. В конце февраля этого года апелляционный суд, напротив, принял решение в пользу застройщика и закрыл производство по делу, а также отменил меры обеспечения. А по результатам кассационного рассмотрения дела в конце июня 2020 года Верховный суд отменил постановление апелляционного суда о закрытии дела и направил его на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции ", - написала она в фейсбуке.

Балицкая добавила, что уже на следующий день после распределения дела между судьями в апелляционном суде вся коллегия взяла самоотвод, ссылаясь на то, что во время автоматизированного распределения не была учтена специализация судей, а именно - на то, что эти судьи не относятся к палате, которая вправе рассматривать дела, возникшие по земельным отношениям.

"Вопрос о том, каких именно правоотношений касается дело, был очень дискуссионным в течение всего рассмотрения дела. Кассационная инстанция указывала на то, что правоотношения возникли именно в связи с необходимостью защиты права коммунальной собственности Киевсовета на земельный участок, а вот тот самый апелляционный суд прямо отмечал, что земельный участок не является предметом спора по данному делу. Учитывая такие обстоятельства, вся коллегия судей апелляционного суда и заявила самоотвод. Теперь материалы дела будут переданы для определения новой коллегии судей, которые уже имеют право рассматривать дела по земельным правоотношениям ", - добавила депутат.

Напомним, дело этого дома рассматривают уже более пяти лет. Киеврада обратилась в Хозяйственный суд еще в декабре 2014-го. В 2015 году по иску Киеврады суд запретил ГАСИ выдавать документы о готовности этого дома к эксплуатации. Столичные власти требовали снести самовольно достроенные этажи. Экспертиза установила, что частичный демонтаж здания технически возможен.

В сентябре 2019 сообщалось, что в "доме-монстре" возобновили строительные работы. Директор компании-застройщика Дора Патели заявляла, что сдача дома планируется в ближайшие недели. "Около 200 семей уже пять лет ждут, чтобы заехать в свое жилье".

Также сообщалось, что в доме распродают квартиры на четырех верхних этажах, подлежащих сносу.

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