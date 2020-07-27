В июне Китай стал нетто-импортером стали впервые за 11 лет

В июне Китай импортировал 2,48 миллиона тонн полуфабрикатов из стали, в основном из заготовки и сляба, согласно данным таможенной службы Китая.



В дополнение к импорту готовой стали, общий объем импорта стали Китая в июне вырос до 4,358 миллиона тонн, что превышает экспорт готовой стали в июне в 3,701 миллиона тонн. Это сделало Китай нетто-импортером стали впервые с первой половины 2009 года.



На рынке считают, что китайский импорт полуфабрикатов из стали будет оставаться высоким в июле и августе, тогда как экспорт стали будет оставаться низким. Это означает, что роль Китая как нетто-импортера стали может сохраняться еще некоторое время.



Согласно данным Национального бюро статистики, в июне дневной объем производства стали в Китае достиг рекордного уровня в 3,053 миллиона тонн в день. Загрузка мощностей оценивается в 91%.



S & P Global Platts прогнозирует, что производство стали в Китае вырастет на 2% в годовом исчислении в 2020 году.



В 2015 году Китай экспортировал рекордные 110 миллионов тонн готовой стали, что оказало сильное давление на мировые цены на сталь. С тех пор экспорт стали из КНР постоянно сокращался и, вероятно, будет в этом году еще меньше, чем прошлогодние 65 миллионов тонн.



Тем не менее, значительный импорт стали в Китае в четвертом квартале может постепенно уменьшиться не только потому, что спрос на сталь на зарубежных рынках, вероятно, восстановится, но и потому, что правительство Китая приступило к решению проблемы роста цен на рынке недвижимости.

