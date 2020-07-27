Нафтогазу разрешили не платить штраф более 2 млрд грн

Нафтогазу разрешили не платить штраф более 2 млрд грн

Шестой апелляционный админсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГНС и оставил без изменений решение суда первой инстанции об отмене применения к НАК "Нафтогаз" штрафа в размере 2,376 млрд грн по НДС (в связи с отсутствием регистрации в течение предельного срока расчетов корректировки на сумму НДС 4,75 млрд грн).

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 21 июля.

Отмечается, что Шестой апелляционный админсуд и суд первой инстанции - Окружной админсуд Киева - пришли к выводу, что "Нафтогазу" было противоправно и безосновательно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн.

При этом НАК оплатил налоговые обязательства по соответствующей накладной, что не отрицалось контролирующим органом.

В июне 2020 года Окружной админсуд Киева отклонил иск "Нафтогаза", в котором компания просила отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов за 2018 год.

Отмечается, что основанием для начисления пени стало то, что часть дивидендов за 2018 год - 8,17 из 12,25 млрд грн - "Нафтогаз" перечислил в госбюджет после 1 июля, то есть в нарушение закона об управлении объектами госсобственности и распоряжения правительства.

Пеню рассчитали за 21 день по учетной ставке НБУ, поскольку последний платеж 8,17 млрд грн был перечислен 22 июля.

Решение об уплате 12,25 млрд грн дивидендов за 2018 год регламентировано распоряжением правительства №461 от 24 апреля. Этим актом конечный срок выплаты дивидендов указан 30 июня 2019.

При этом "Нафтогаз" поставил под сомнение дату принятия этого распоряжения.

В октябре 2019 года Минэкономики предложило Кабмину "срочно предоставить Минэкономики" документы для начисления НАК "Нафтогаз Украины" пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в госбюджет.

За период со 2 по 22 июля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" насчитали пеню в размере 163,5 млн грн за несвоевременную уплату дивидендов в госбюджет.

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