В Белоцерковском районе Киевщины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Лабораторно подтвержден случай гибели свиней от африканской чумы свиней (АЧС) в хозяйстве агрофирмы “Глушки” в Белоцерковском районе Киевщины. Местные власти 23 июля признали территорию свинофермы агрофирмы эпизоотическим очагом по АЧС и включили несколько населенных пунктов района в защитную зону.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Белоцерковской райгосадминистрации (РГА).

Как сообщается, в ходе внеочередного заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белоцерковской РГА начальник Белоцерковского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Владимир Вовкотруб проинформировал собравшихся о том, что случай гибели свиней от АЧС на свиноферме ООО Агрофирма “Глушки” был лабораторно подтвержден. Сейчас специалисты проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя болезни.

Также сообщается, что на заседании было принято решение о признании территории свинофермы ООО Агрофирма “Глушки” эпизоотическим очагом по АЧС и установить карантин.

С целью недопущения распространения болезни установлен строгий контроль по противоэпизоотической ситуации в населенных пунктах района. В частности, зоной защиты определено территорию населенных пунктов сел Глушки и Храпачи, зоной надзора – пгт Терезино, с. Вольная Тарасовка, с. Олейникова Слобода и с. Скребыши Белоцерковского района.

Белоцерковскому отделу полиции ГУ Нацполиции в Киевской области поручено обеспечить ликвидацию стихийных мест торговли живыми животными (свиньями) и непереработанной продукцией животного происхождения.

Напомним, в июне Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Барышевской РГА решила объявить карантин по бешенству животных в садовом общества “Майорское” в селе Веселиновка и прилегающих к нему территориях. Также было решено считать 6 окрестных сел угрожающей зоной.

Фото: открытые источники.