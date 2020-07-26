США предупредили немецкие компании о "далекоидущих последствиях" их участия в "Северном потоке-2"

Угроза является "очень серьезной".

США предупредили немецкие компании о "далекоидущих последствиях" их участия в "Северном потоке-2"
Фото: nord-stream2.com

Соединенные Штаты Америки усилили давление на европейские и, в частности, немецкие компании, которые принимают участие в сооружении газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщило издание Welt am Sonntag в воскресенье, 26 июля, пишет "Немецкая волна".

По его информации, представители Соединенных Штатов в минувшие дни провели видеопереговоры с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далекоидущие последствия дальнейшего участия в проекте".

В консультациях приняли участие до 12 представителей правительства США, которые в "доброжелательном тоне" отметили, что имеют намерение "препятствовать завершению строительства", рассказал не назвавший себя собеседник издания. Угроза является "очень серьезной", утверждает он.

Госсекретарь США Майкл Помпео раньше предупреждал, что участники проекта по строительству "Северного потока-2" попадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" от 2017 года. Официальный Берлин принял к сведению слова главы Госдепартамента, при этом признал экстерриториальные санкции Вашингтона "такими, которые противоречат международному праву". РоSSия же назвала позицию США примером политического давления и недобросовестной конкуренции.

Напомним, что "Северный поток-2" не строится с декабря 2019 года. Трубоукладчик, который принадлежит швейцарскому подрядчику Allseas, остановил работу из-за угрозы американских санкций.

РоSSия отправила в Балтийское море собственные трубоукладчики, но пока что им не разрешают возобновить работы из-за нереста трески.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более чем 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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