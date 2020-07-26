В Украине резко подешевел картофель: эксперты назвали причину

Картофель в Украине за последнюю неделю начал дешеветь, что не может не радовать украинцев. Это действительно стратегический продукт, и если он дорожает или дешевеет, становится ощутимо по карманам граждан. На стоимость овоща влияют многие факторы, один из которых - сезонный. В данное время именно из-за высоких объемов продукции картофель можно купить за 5-7 грн/кг.

Производители заведомо снижают цены для активизации темпов сбыта, и есть надежда, что осенью 2020 картошка будет стоить дешевле, чем осенью 2019 года. В прошлом году в этот же период картофель стоил на 25% дороже. Эксперты рынка считают, если в ближайшем будущем не ускорить темпы сбыта, то цена на картофель продолжит падать.

Цены на картофель в супермаркете, соответственно, дороже, ведь туда завозится в основном импортный овощ, в последние годы очень часто из Египта.

Пока цена картофеля более чем доступная, украинцы могут начинать делать запасы на зиму. Осени ждать не стоит, ведь цены могут измениться в любой момент, а сейчас и качество, и стоимость продукции вполне подходящие.

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время вырастут цены на изделия из муки - хлеб, макароны, выпечку. При этом, овощи, фрукты и другие продукты, по мнению экспертов, дорожать не будут.