В Украине резко подешевел картофель: эксперты назвали причину

В Украине резко подешевел картофель: эксперты назвали причину

Картофель в Украине за последнюю неделю начал дешеветь, что не может не радовать украинцев. Это действительно стратегический продукт, и если он дорожает или дешевеет, становится ощутимо по карманам граждан. На стоимость овоща влияют многие факторы, один из которых - сезонный. В данное время именно из-за высоких объемов продукции картофель можно купить за 5-7 грн/кг.

Производители заведомо снижают цены для активизации темпов сбыта, и есть надежда, что осенью 2020 картошка будет стоить дешевле, чем осенью 2019 года. В прошлом году в этот же период картофель стоил на 25% дороже. Эксперты рынка считают, если в ближайшем будущем не ускорить темпы сбыта, то цена на картофель продолжит падать.

Цены на картофель в супермаркете, соответственно, дороже, ведь туда завозится в основном импортный овощ, в последние годы очень часто из Египта.

Пока цена картофеля более чем доступная, украинцы могут начинать делать запасы на зиму. Осени ждать не стоит, ведь цены могут измениться в любой момент, а сейчас и качество, и стоимость продукции вполне подходящие.

В Украине резко подешевел картофель: эксперты назвали причину

Ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время вырастут цены на изделия из муки - хлеб, макароны, выпечку. При этом, овощи, фрукты и другие продукты, по мнению экспертов, дорожать не будут.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине внедрят финмониторинг виртуальных активовВ Украине внедрят финмониторинг виртуальных активов
Крупнейший порт Европы резко сократил перевалку руды и угляКрупнейший порт Европы резко сократил перевалку руды и угля
В Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистовВ Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистов
Цены на нефть падают из-за резкого роста запасов в СШАЦены на нефть падают из-за резкого роста запасов в США
Швейцария выделит Украине 108 миллионов франковШвейцария выделит Украине 108 миллионов франков
В Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч гражданВ Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч граждан
ЕС предоставит Украине 105 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в условиях кризисаЕС предоставит Украине 105 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса
Иран резко увеличил производство алюминияИран резко увеличил производство алюминия
В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%
Объемы импорта в Украину резко возрослиОбъемы импорта в Украину резко возросли
Последние новости
Подгружаем последние новости