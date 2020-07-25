РоSSийским трубоукладчикам не позволяют достроить "Северный поток-2" из-за нереста трески

Власти Дании запретили работы по достройке газопровода "Северный поток-2" на время нереста трески. Возобновиться они могут только после окончания этого периода - ориентировочно в сентябре.

Об этом, как пишет "Немецкая волна", сообщила немецкая телерадиокомпания NDR и газета Die Neue Z?rcher Zeitung.

При этом напоминают, что 22 июля премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава МИД Эппе Кофод приняли в Копенгагене госсекретаря США Майкла Помпео. В ходе переговоров американский дипломат еще раз предостерег европейские компании от помощи РФ в завершении строительства трубопровода и обсудил со своими датскими коллегами проблемы энергетической безопасности и сотрудничества в Арктике.

РоSSийский трубоукладчик "Академик Черский" прибыл из Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае.

Сначала он ожидал специального разрешения, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре, а ведутся они в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов. В начале июля власти Дании одобрили завершение проекта с якорным позиционированием, и приступить к укладке "Академик Черский" не смог - на этот раз из природоохранных соображений.

Второй трубоукладчик "Фортуна", которому Дания позволила достраивать "Северный поток-2", 9 июля пошел под загрузку в немецкий порт Росток.

Через воды Дании на южный восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 км газопровода.

"Северный поток-2" не строится с декабря 2019 года. Трубоукладчик, который принадлежит швейцарскому подрядчику Allseas, остановил работу из-за угрозы американских санкций.