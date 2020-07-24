За неделю НБУ продал почти 350 млн долл для поддержки курса гривни

За неделю НБУ продал почти 350 млн долл для поддержки курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) продал на текущей неделе 347,8 млн долл, сдерживая ослабление гривны на межбанковском рынке на фоне неопределенности из-за смены главы регулятора, следует из опубликованных данных НБУ.

Гривна снизилась к доллару на 2,7% за последние семь дней, несмотря на заявления назначенного в прошлый четверг главой НБУ Кирилла Шевченко о том, что под его руководством монетарная и курсовая политика центрального банка останутся неизменными.

На предыдущей неделе центральный банк вообще не выходил на рынок, а начиная с апреля преимущественно выкупал избыточное предложение долларов.

НБУ проводит политику гибкого курсообразования и продает доллары для сглаживания чрезмерной курсовой волатильности или покупает валюту для пополнения резервов.

Сальдо интервенций НБУ с начала года остается положительным: центральный банк купил 3,977 млрд долл. и продал 3,292 млрд долл.

В прошлом году за аналогичный период нетто-объем интервенций НБУ также был положительным: покупка составляла примерно 2,479 млрд долл, продажа - 231,4 млн долл.

В целом за 2019 год НБУ пополнил резервы покупкой валюты на сумму более 7,9 млрд долл., а гривна укрепилась почти на 17% благодаря значительному притоку валюты от экспорта зерна и инвестиций нерезидентов во внутренние гособлигации во второй половине года.

В 2020 году нерезиденты, наоборот, сокращают свои вложения: по данным на 24 июля 2020 года их портфель снизился до 93,04 миллиарда гривен с пикового значения около 129 миллиардов гривен в феврале.



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