Государство отсудило у Одесской киностудии часть ее акций

Министерство культуры выиграло апелляцию.

Государство отсудило у Одесской киностудии часть ее акций
Фото: www.odesafilmstudio.com.ua

Северный апелляционный хозяйственный суд 22 июля удовлетворил апелляционную жалобу Министерства культуры и информационной политики и признал за государством право собственности на 7 400 065 акций "Одесской киностудии".

Об этом сообщается на сайте МКИП.

"Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью", - говорится в сообщении.

В январе Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ЗАО "Одесская киностудия" и постановил истребовать у Минкультуры в пользу студии 7 400 065 акций.

Напомним, в 2005 году "Одесская киностудия" была реорганизована из государственного предприятия в акционерное общество. С тех пор 50% + 1 акция принадлежали государству, остальные - ООО "Новая киностудия" и ООО "Медиа коворкинг".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112
Блок рекламы


Похожие новости
Украина выкупит часть евробондов 2021-2022 годов за счет евробондов-2033Украина выкупит часть евробондов 2021-2022 годов за счет евробондов-2033
Шмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаяхШмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаях
Государство выделило $300 тысяч на развитие украинских стартаповГосударство выделило $300 тысяч на развитие украинских стартапов
ФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банковФРС запретит обратный выкуп акций крупнейших банков
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 разBloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Из-за карантина бюджет Киева потеряет минимум пятую часть доходов - КличкоИз-за карантина бюджет Киева потеряет минимум пятую часть доходов - Кличко
Суд снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКаСуд снял ограничение с 50,3% акций Полтавского ГОКа
Как американцы потратили розданные государством $1200: бедные — на еду, богатые — на кредитыКак американцы потратили розданные государством $1200: бедные — на еду, богатые — на кредиты
Налоги за квартиры и дома: сколько требует государство от украинцевНалоги за квартиры и дома: сколько требует государство от украинцев
Аграрии Одесской области жестоко пострадали от засухиАграрии Одесской области жестоко пострадали от засухи
Последние новости
Подгружаем последние новости