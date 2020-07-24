Государство отсудило у Одесской киностудии часть ее акций

Министерство культуры выиграло апелляцию.

Северный апелляционный хозяйственный суд 22 июля удовлетворил апелляционную жалобу Министерства культуры и информационной политики и признал за государством право собственности на 7 400 065 акций "Одесской киностудии".

Об этом сообщается на сайте МКИП.

"Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью", - говорится в сообщении.

В январе Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ЗАО "Одесская киностудия" и постановил истребовать у Минкультуры в пользу студии 7 400 065 акций.

Напомним, в 2005 году "Одесская киностудия" была реорганизована из государственного предприятия в акционерное общество. С тех пор 50% + 1 акция принадлежали государству, остальные - ООО "Новая киностудия" и ООО "Медиа коворкинг".