Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Стоимость золота выросла на 0,62% до $1901,8 по состоянию на 16:19. Об этом свидетельствуют данные торгов на американской товарной бирже NYMEX.

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.

Причина роста

Цена на золото приблизилась к историческому максимуму. Спрос на золото, как на защитный актив, вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса.

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.

Инвесторы используют золото как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности.

Прогноз аналитиков

Аналитики UBS считают, что в ближайшее время спрос на золото останется высоким, а его цена поднимется до $2000 за унцию к концу сентября.

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