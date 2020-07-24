Украина выкупит евробонды 2021-22 годов за счет еврооблигаций 2033

Номинальная сумма выкупа составляет $434,8 млн и $371,3.

Украина за счет выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит евробонды по погашению в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму $434,819 и $371,341 соответственно.

Такое сообщение размещено на сайте Ирландской фондовой бирже, пишет “Интерфакс-Украина”.

В сообщении биржи говорится, что суммарный объем выплаты составляет $846 млн 150,61 тыс.

Дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 - на 30 июля.

Сначала в объявлении об обмене 22 июля Украина указывала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн.

Напомним, что вчера стало известно, что Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 на 2 млрд долларов США под 7,25% годовых.

Украина собиралась разместить евробонды на 1,75 млрд долларов со сроком погашения в 2033 году по 7,3-7,4%. Для сравнения, в 2018 году государство выпустило 5-летние бумаги на $750 тыс. под 9% годовых и 10-летние на $1,25 млрд под 9,75%. При этом в январе 2020 года Украина разместила 10-летние облигации на 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

Сделка по размещению еврооблигаций на $1,75 млрд была начата 1 июля, однако почти сразу ее отменили. Комментируя это, министр финансов Сергей Марченко отметил, что "сделку десятилетия" сорвала отставка главы Нацбанка Якова Смолия.