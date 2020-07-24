Убежище по цене машины: Богачи начали скупать частные острова

Несмотря на то, что из-за коронавируса мировая экономика движется в сторону глубокой рецессии, среди богатых покупателей подскочил спрос на частные острова.

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Несмотря на то, что из-за коронавируса мировая экономика движется в сторону глубокой рецессии, среди богатых покупателей подскочил спрос на частные острова. Об этом пишет Financial Times. Популярные направления

Среди наиболее популярных направлений оказались южная часть Тихого океана, Карибы, а также отдаленные части США и Европы, отмечает FT со ссылкой на агентов по недвижимости. На продажу был выставлен, в частности, остров Маи, на котором расположены 32 акра (около 13 га) тропических садов. Он рекламируется богатым покупателям как одно из идеальных мест для побега от COVID-19 и стоит несколько миллионов долларов, пишет газета.

Пандемия заставила людей переосмыслить жизнь и устремиться к тому, о чем раньше они только мечтали, заявил основатель занимающейся продажей острова Маи Platinum Luxury Auctions Трэйор Леснок. «Владение островом долгое время считалось чем-то крутым и желанным, но часто это была лишь эксцентричная мечта. Однако из-за COVID-19 эта идея начинает казаться более практичной, поскольку люди торопятся найти для себя личное пространство и сохранять дистанцию от других», — рассказал он. Богатых покупателей привлекают не только острова, представляющие из себя тропический рай, отмечает газета. На прошлой неделе неназванный покупатель приобрел остров Хорс у юго-западного побережья Ирландии, запрашиваемая цена за который составляла €5,5 млн. «Очевидно, в умах людей, особенно способных позволить себе такую многомиллионную собственность, сложилось определенное представление о том, что они могут просто сбежать и самоизолироваться», — сказал сюрвейер помогавшей при продаже острова Colliers International Каллум Бэйн. Он отметил, что не знает мотивации покупателя, но подчеркнул, что на острове раньше было развито сельское хозяйство, а значит, новый владелец при желании сможет сам выращивать себе еду.

По всей вероятности, новый владелец Хорс перед сделкой даже не посетил остров лично, отмечает FT. Это не единственный подобный случай. «Мы недавно продали некоторые менее дорогие острова в Скандинавии и Канаде покупателям, которые просто посмотрели фотографии. Но люди в основном хотят посетить более дорогие острова до покупки», — сказал газете немецкий бизнесмен Фархад Влади, который, по собственным словам, продал больше 3000 островов за 50-летнюю карьеру.